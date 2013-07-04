Юридическая помощь в освобождении от армии на законных основаниях

Если у вас «повестка на отправку» или уже известно, что скоро призовут, это не означает, что призывная комиссия приняла законное решение, и ничего нельзя сделать. Когда в отношении вас принято решение о призыве, но вы по каким-либо причинам с данным решением не согласны, можно воспользоваться правом на судебную защиту и отменить призыв в армию. Только действовать нужно незамедлительно, до явки на отправку, потому что отправленного в войска для прохождения службы быстро вернуть обратно домой не всегда возможно.

Услуга включает в себя:

обжалование решения призывной комиссии о призыве на военную службу с последующей отменой такого решения;

отмена обязанности явки на отправку к месту прохождения военной службы;

обеспечение гарантированной юридической безопасности призывника.

Адвокаты коллегии обеспечат отмену решения о призыве и отмену обязанности явки на отправку к месту прохождения службы.

Следует помнить, что зачастую решение о призыве на военную службу выносятся необоснованно и незаконно, о чём свидетельствует судебная практика. Повестка для отправки к месту прохождения службы вручается призывнику, несмотря на наличие у него существенных оснований для отсрочки или освобождения от службы. В большинстве случаев такие действия совершаются абсолютно осознанно в расчёте на правовую неграмотность призывника. Это касается и «силового призыва», когда призывника, против его воли, силой доставляют на призывные мероприятия и сборный пункт, а также действий врачей, которые выносят заведомо ложные и неправомерные заключения.