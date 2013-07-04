Юридическая помощь в освобождении от армии на законных основаниях

Владимирович
- Член адвокатской палаты г. Москвы
- Регистрационный номер в реестре адвокатов
г. Москвы - 77/13181
- Опыт работы с 2007 г.
- Судебная практика
- Споры, вытекающие из правоотношений в области призыва граждан на военную службу, военно-врачебной экспертизы;
- Споры, вытекающие из правоотношений в области медицины;
- Отмена решений призывных комиссий о призыве на военную службу;
- Отмена незаконных заключений о категории годности к военной службе.
Эдуардович
- Член адвокатской палаты г. Москвы
- Регистрационный номер в реестре адвокатов
г. Москвы - 77/15392
- Имеет высшее медицинское (клиническая интернатура по хирургии, клиническая ординатура по травматологии и ортопедии, организация здравоохранения) и высшее юридическое образование.
- Опыт работы в медицинских учреждениях – 20 лет, в том числе обследование призывников.
- Медицинское право;
- Отмена заключений военно-врачебных комиссий;
- Нарушения при медицинском освидетельствовании и обследовании призывников, неправильная постановка диагнозов призывникам;
- Врачебные ошибки, врачебная халатность;
- Некачественное оказание медицинских услуг, нарушение правил и стандартов оказания медицинской помощи.
Сергеевич
- Член адвокатской палаты г. Москвы
- Регистрационный номер в реестре адвокатов
г. Москвы - 77/13709
- Опыт работы по специальности – с 2003 г., в том числе в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ. Имеет обширный опыт расследования уголовных дел по обвинению в уклонении от прохождения военной службы, а также прокурорских проверок военных комиссариатов на предмет соблюдения законности.
- Защита по уголовным делам;
- Обжалование незаконных действий органов власти;
- Обжалование действий (бездействия) органов военного управления;
- Обжалование действий (бездействия) органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих;