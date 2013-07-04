Юридическая помощь в освобождении от армии на законных основаниях

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Дорошенко Юрий Владимирович
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О нас

О нас

Адвокат Призывника

Мы, опытные адвокаты, члены Адвокатской палаты г. Москвы, уже 10 лет защищаем интересы призывников, оказывая юридическую помощь в решении проблем, связанных с призывом на военную службу.

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Адвокаты

Адвокаты
Дорошенко Юрий Владимирович
Дорошенко Юрий Владимирович
Дорошенко Юрий Владимирович
Дорошенко Юрий
Владимирович
Специализация:
  • Споры, вытекающие из правоотношений в области призыва граждан на военную службу, военно-врачебной экспертизы;
  • Споры, вытекающие из правоотношений в области медицины;
  • Отмена решений призывных комиссий о призыве на военную службу;
  • Отмена незаконных заключений о категории годности к военной службе.
Трунов Спартак
Эдуардович
  • Член адвокатской палаты г. Москвы
  • Регистрационный номер в реестре адвокатов
    г. Москвы - 77/15392
  • Имеет высшее медицинское (клиническая интернатура по хирургии, клиническая ординатура по травматологии и ортопедии, организация здравоохранения) и высшее юридическое образование.
  • Опыт работы в медицинских учреждениях – 20 лет, в том числе обследование призывников.
Специализация:
  • Медицинское право;
  • Отмена заключений военно-врачебных комиссий;
  • Нарушения при медицинском освидетельствовании и обследовании призывников, неправильная постановка диагнозов призывникам;
  • Врачебные ошибки, врачебная халатность;
  • Некачественное оказание медицинских услуг, нарушение правил и стандартов оказания медицинской помощи.
Синяев Александр
Сергеевич
  • Член адвокатской палаты г. Москвы
  • Регистрационный номер в реестре адвокатов
    г. Москвы - 77/13709
  • Опыт работы по специальности – с 2003 г., в том числе в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ. Имеет обширный опыт расследования уголовных дел по обвинению в уклонении от прохождения военной службы, а также прокурорских проверок военных комиссариатов на предмет соблюдения законности.
Специализация:
  • Защита по уголовным делам;
  • Обжалование незаконных действий органов власти;
  • Обжалование действий (бездействия) органов военного управления;
  • Обжалование действий (бездействия) органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих;

Типичные нарушения,
которые мы не допустим

Нарушения

Признание годным к военной службе при наличии непризывного диагноза

Игнорирование жалоб на здоровье, поверхностный осмотр призывника, утеря медицинских документов

Изменение ранее установленного диагноза при обследовании по направлению военного комиссариата

Отказ в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу

Наши услуги

Услуги
Услуга «‎‎Обжалование»

Обжалование решения о призыве на военную службу

от 40 т.р.
Читать подробнее
Пакет услуг «‎‎Стандартный»

Помощь по вопросам медицинского освидетельствования и законного получения военного билета

от 90 т.р.
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Пакет услуг «‎‎Защита по уголовным делам»

Юридическая защита по уголовным делам об уклонении от призыва (статья 328 УК РФ)

от 150 т.р.
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Дополнительные услуги

Услуги

Отмена явки на отправку — 35 000 руб.

Если у вас «повестка на отправку» или уже известно, что скоро призовут, это не означает, что призывная комиссия приняла законное решение, и ничего нельзя сделать. Когда в отношении вас принято решение о призыве, но вы по каким-либо причинам с данным решением не согласны, можно воспользоваться правом на судебную защиту и отменить призыв в армию. Только действовать нужно незамедлительно, до явки на отправку, потому что отправленного в войска для прохождения службы быстро вернуть обратно домой не всегда возможно.


Услуга включает в себя:

  • обжалование решения призывной комиссии о призыве на военную службу с последующей отменой такого решения;
  • отмена обязанности явки на отправку к месту прохождения военной службы;
  • обеспечение гарантированной юридической безопасности призывника.

Адвокаты коллегии обеспечат отмену решения о призыве и отмену обязанности явки на отправку к месту прохождения службы.


Следует помнить, что зачастую решение о призыве на военную службу выносятся необоснованно и незаконно, о чём свидетельствует судебная практика. Повестка для отправки к месту прохождения службы вручается призывнику, несмотря на наличие у него существенных оснований для отсрочки или освобождения от службы. В большинстве случаев такие действия совершаются абсолютно осознанно в расчёте на правовую неграмотность призывника. Это касается и «силового призыва», когда призывника, против его воли, силой доставляют на призывные мероприятия и сборный пункт, а также действий врачей, которые выносят заведомо ложные и неправомерные заключения.

Военный билет после 27 лет (отмена справки “уклониста”) — от 50 000 руб.

Услуга для тех, кто получил отказ в выдаче военного билета, кто был признан не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Услуга вклчает в себя подготовку жалобы на заключение призывной комиссии, представительство в суде и иных инстанциях, подготовка всех необходимых документов.

Когда гражданину исполняется 27 лет, он уже не подлежит призыву на военную службу. Встаёт необходимость в получении военного билета.

В связи с последними изменениями в законодательстве призывные комиссии получили полномочия признавать достигших 27 лет граждан не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

Особенностью такой процедуры является то, что заключение может выноситься на основании хранящихся в военкомате документов и без явки гражданина, что влечёт за собой возможность фальсификаций и принятия призывными комиссиями неправомерных решений даже в отношении тех, кто не служил на законных основаниях.

Признанные не служившими без законных оснований получают не военный билет, а иной документ воинского учёта — справку взамен военного билета, которая получила неформальное название «справка уклониста». С такой справкой нельзя пройти службу в специальных органах, а также занимать должности государственной и гражданской службы.

Если в отношении вас вынесено заключение о признании не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, либо известно о скорейшем принятии такого заключения, необходимо предпринять все меры для его отмены — обжаловать заключение призывной комиссии.

Первоначальный воинский учет — 60 000 руб.

Для того, чтобы юноша к 18 годам не оказался в списке годных к военной службе, необходимо заранее и тщательно подготовиться к процедуре первоначальной постановки на воинский учёт.

При первоначальной постановке на воинский учёт происходят существенные нарушения законодательства, последствия которых предопределяют дальнейшие взаимоотношения гражданина с военкоматом при наступлении призывного возраста.

Основные нарушения связаны с проведением медицинского обследования и неправильным определением категории годности к военной службе. Происходит это тогда, когда врачи должным образом не изучают состояние здоровья допризывника и в упор не видят никаких заболеваний. Действуют они исключительно формально и пользуются правовой неграмотностью допризывников и их родителей.

В отношении получивших "непризывную" категорию годности в 16-17 лет призывная комиссия должна рассматривать вопрос об их освобождении от призыва на военную службу.

Мы поможем вам подготовиться к первоначальной постановке на воинский учёт, не допустим нарушений со стороны военкомата, поможем подготовить медицинские документы, обеспечим юридическое сопровождение и добьёмся присвоения соответствующей категории годности с последующим получением военного билета.

Защита в суде — от 25 000 руб.

Помощь адвоката по уголовным делам:
  • гражданским лицам, обвиняемым в уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы;
  • военнослужащим, которым необходима защита по делам, связанным с преступлениями против военной службы;
  • военнослужащим, которым необходима защита по делам, не связанным с преступлениями против военной службы.
К преступлениям против военной службы относятся:
  • Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы;
  • Неисполнение приказа;
  • Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы;
  • Насильственные действия в отношении начальника;
  • Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности;
  • Оскорбление военнослужащего;
  • Самовольное оставление части или места службы;
  • Дезертирство;
  • Нарушение правил несения боевого дежурства;
  • Нарушение правил несения пограничной службы;
  • Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;
  • Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне;
  • Оставление погибающего военного корабля;
  • Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества;
  • Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности;
  • Утрата военного имущества;
  • Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих;
  • Нарушение правил вождения или эксплуатации машин;
  • Нарушение правил полетов или подготовки к ним;
  • Нарушение правил кораблевождения.

Помощь военнослужащим — от 25 000 руб.

Военнослужащие и члены их семей могут получить всестороннюю юридическую помощь по следующим вопросам:
  • увольнение с военной службы;
  • восстановление на военной службе;
  • присвоение воинских званий;
  • назначение на воинские должности и перевод;
  • привлечение к дисциплинарной ответственности;
  • жилищное обеспечение;
  • социальное обеспечение;
  • приватизация жилья;
  • вещевое обеспечение;
  • медицинское обеспечение;
  • продовольственное обеспечение;
  • страховые выплаты;
  • возмещение морального вреда.

Другие услуги

Профессиональная подготовка, подача необходимых заявлений, жалоб, ходатайств, обращений в военный комиссариат, медицинские учреждения, органы власти, правоохранительные органы, суд. Правильно составленный и своевременно поданный документ увеличивает возможность положительно решить вопрос в вашу пользу!

Оканчивая ВУЗ и планируя продолжить обучение в аспирантуре, студент сталкивается с проблемой незаконных действий сотрудников ВУЗа и военкомата. Выдавая обходной лист, студента направляют в военкомат, а без отметки военкомата отказываются принимать обходной лист и вручать диплом. Конечно, всё это незаконно и рассчитано на незнание студентов, но факт остаётся фактом — студент приходит в военкомат и расписывается в повестке, в соответствии с которой, он обязан явиться на призывные мероприятия по окончании ВУЗа. В военкомате никого не волнует, что диплом к указанной дате ещё не будет вручён и что студент планирует поступать в аспирантуру. Затем следует вполне законный призыв и отправка к месту прохождения службы. Всё дело в том, что обучающимся в аспирантуре положена отсрочка, а на момент призыва гражданин таковым не являлся. Раньше ВУЗы хоть как-то могли сохранить свои будущие кадры и старались оттянуть окончание обучения, но несколько лет назад весенняя призывная компания была продлена до 15 июля именно с целью призыва студентов. В связи с этим необходимо заблаговременно подготовиться к визиту в военкомат. Если вам необходима отсрочка для поступления в аспирантуру, мы поможем вам её получить и продолжить обучение.

Если Вы опасаетесь противоправных действий сотрудников военкомата или других учреждений, или опасаетесь того, что вас могут ввести в заблуждение, воспользуйтесь помощью адвоката непосредственно на месте. Адвокат сможет сопроводить вас и защитить ваши интересы в военном комиссариате, медицинском учреждении, органах власти, суде, правоохранительных органах, проконсультирует о допустимости тех или иных действий в отношении вас, подскажет как действовать дальше, чтобы избежать нежелательных последствий.

Этапы работы

этапы
01
1

Бесплатная консультация по выявлению законной причины для освобождения от службы

02
2

Заключение соглашения на оказание услуг

03
3

Сбор пакета медицинских документов и оформление непризывного диагноза

04
4

Прохождение комиссии в военкомате в сопровождении адвоката

05
5

Подтверждение диагноза в лечебном учреждении и присвоение непризывной категории годности

06
6

Законное получение военного билета

Судебная практика

Практика
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным решение призывной комиссии города Москвы о призыве на военную службу. Обязал призывную комиссию города Москвы направить на медицинское обследование.

Проблема:

Призывника признали годным к военной службе при наличии непризывных заболеваний.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии города Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 02а-0046/2017
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным решение призывной комиссии города Москвы о призыве на военную службу.

Проблема:

Призывника признали годным к военной службе при наличии непризывных заболеваний.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии города Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 02а-0011/2017
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным решение призывной комиссии города Москвы о призыве на военную службу.

Проблема:

Призывника признали годным к военной службе при наличии непризывных заболеваний.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии города Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 33а-6670/2017
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным решение призывной комиссии муниципального округа Головинский г. Москвы о призыве на военную службу.

Проблема:

Призывная комиссия муниципального округа Головинский г. Москвы признала гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. При этом до 27 лет гражданин имел законные основания для непрохождения военной службы по призыву.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии муниципального округа Головинский г. Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 33а-3925/2018
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным заключение призывной комиссии Ломоносовского района ЮЗАО г. Москвы о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

Проблема:

Призывная комиссия Ломоносовского района ЮЗАО г. Москвы признала гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. При этом до 27 лет гражданин имел законные основания для непрохождения военной службы по призыву.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии Ломоносовского района ЮЗАО г. Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 33а-4596/2018
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным решение призывной комиссии района Чертаново Южное г. Москвы о призыве на военную службу.

Проблема:

Призывника признали годным к военной службе при наличии отсрочки от призыва на военную службу в связи с прохождением обучения.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии района Чертаново Южное г. Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 02а-0192/2018
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным решение призывной комиссии Замоскворецкого ОВК о призыве на военную службу.

Проблема:

Призывника признали годным к военной службе при наличии действующей отсрочки от призыва на военную службу в связи с прохождением обучения.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии Замоскворецкого ОВК о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 02а-0159/2018
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным заключение призывной комиссии муниципального округа Сокол г. Москвы о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

Проблема:

Призывная комиссия муниципального округа Сокол г. Москвы признала гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. При этом гражданин проходил обучение в аспирантуре.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии муниципального округа Сокол г. Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 33а-6330/2018
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным отказ в проведении повторного медицинского освидетельствования для установления категории годности к военной службе в связи с изменением (улучшением) состояния здоровья. Обязал военный комиссариат г. Москвы провести повторное медицинское освидетельствование.

Проблема:

Призывник получил отказ в проведении повторного медицинского освидетельствования с целью изменения категории годности к военной службе по состоянию здоровья.

Решение:

Подан иск к военному комиссариату Раменского района ЗАО г. Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 02а-0403/2018
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным отказ в проведении повторного медицинского освидетельствования для установления категории годности к военной службе в связи с изменением (улучшением) состояния здоровья. Обязал военный комиссариат г. Москвы провести повторное медицинское освидетельствование. Апелляцию военного комиссариата оставил без удовлетворения.

Проблема:

Призывник получил отказ в проведении повторного медицинского освидетельствования с целью изменения категории годности к военной службе по состоянию здоровья.

Решение:

Подан иск к военному комиссариату Раменского района ЗАО г. Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 33а-1189/2019
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным и отменил решение призывной комиссии Обручевского района г. Москвы о призыве на военную службу.

Проблема:

Педагогического работника признали годным к военной службе.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии Обручевского района г. Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 02а-0416/2018
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным заключение призывной комиссии муниципального округа Алексеевский г. Москвы о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

Проблема:

Призывная комиссия признала гражданина не прошедшим военную службу по призыву не имея на то законных оснований. При этом повестки призывнику не вручались, от вызова в военный комиссариат призывник не уклонялся.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии муниципального округа Алексеевский г. Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 02а-0246/2019
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным решение призывной комиссии муниципального округа Академический г. Москвы о призыве на военную службу.

Проблема:

Призывника признали годным к военной службе при наличии действующей отсрочки от призыва на военную службу в связи с прохождением обучения.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии муниципального округа Академический г. Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 02а-0371/2019
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным решение призывной комиссии района Ломоносовский г. Москвы о призыве на военную службу.

Проблема:

Призывника признали годным к военной службе при наличии действующей отсрочки от призыва на военную службу в связи с прохождением обучения.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии района Ломоносовский г. Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 02а-0280/2018
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным решение призывной комиссии Нагорного района г. Москвы о призыве на военную службу.

Проблема:

Призывника признали годным к военной службе при наличии действующей отсрочки от призыва на военную службу в связи с прохождением обучения.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии Нагорного района г. Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 02а-0173/2019
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным заключение призывной комиссии муниципального округа Алексеевский г. Москвы о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Апелляцию военного комиссариата оставил без удовлетворения.

Проблема:

Призывная комиссия признала гражданина не прошедшим военную службу по призыву не имея на то законных оснований. При этом повестки призывнику не вручались, от вызова в военный комиссариат призывник не уклонялся.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии муниципального округа Алексеевский г. Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 33а-5977/2019
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным заключение призывной комиссии района Митино г. Москвы о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Обязал призывную комиссию рассмотреть вопрос о выдаче военного билета в связи с достижением непризывного возраста и зачислении в запас.

Проблема:

Призывная комиссия признала гражданина не прошедшим военную службу по призыву не имея на то законных оснований. При этом от вызова в военный комиссариат гражданин не уклонялся.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии района Митино г. Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 02а-0543/2019
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным решение призывной комиссии района Выхино-Жулебино г. Москвы о призыве на военную службу.

Проблема:

Призывника признали годным к военной службе при наличии действующей отсрочки от призыва на военную службу в связи с прохождением обучения.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии района Выхино-Жулебино г. Москвы ОВК о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 02а-0379/2019
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным заключение призывной комиссии городского округа Лыткарино Московской области о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

Проблема:

Призывная комиссия признала гражданина не прошедшим военную службу по призыву не имея на то законных оснований. При этом повестки призывнику не вручались, от вызова в военный комиссариат призывник не уклонялся.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии городского округа Лыткарино Московской области о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу 2а-373/2020
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным заключение призывной комиссии муниципального округа Обручевский г. Москвы о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

Проблема:

Призывная комиссия муниципального округа Обручевский г. Москвы признала гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. При этом гражданин проходил обучение в аспирантуре.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии муниципального округа Обручевский г. Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 02а-0175/2020
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным действия военного комиссара Кузьминского района ЮВАО г. Москвы, выразившиеся в направлении призывника на обследование в ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева» ДЗМ.

Проблема:

На призывника неправомерно возложена обязанность прохождения медицинского обследования в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, тем самым нарушено его право на охрану здоровья, гарантированное ст. 41 Конституции РФ.

Решение:

Подан иск к военному комиссару Кузьминского района ЮВАО г. Москвы о признании незаконными действия военного комиссара.

Информация по делу № 02а-0251/2020
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным решение призывной комиссии м/о Северное Измайлово г. Москвы о призыве на военную службу.

Проблема:

Призывника признали годным к военной службе при наличии действующей отсрочки от призыва на военную службу в связи с прохождением обучения.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии м/о Северное Измайлово г. Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 02а-0332/2020
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным заключение призывной комиссии муниципального округа Левобережный г. Москвы о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

Проблема:

Призывная комиссия муниципального округа Левобережный г. Москвы признала гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. При этом после присвоения категории годности Г (временно не годен к военной службе) никаких мер органами воинского учета в отношении гражданина не производилось.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии муниципального округа Левобережный г. Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 02а-0306/2020
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным решение призывной комиссии муниципального округа Царицыно г. Москвы о призыве на военную службу.

Проблема:

Призывника признали годным к военной службе при наличии действующей отсрочки от призыва на военную службу в связи с прохождением обучения.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии муниципального округа Царицыно г. Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 02а-0463/2020
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным решение призывной комиссии военного комиссариата г. Москвы по Савеловскому району о призыве на военную службу.

Проблема:

Призывника признали годным к военной службе при наличии действующей отсрочки от призыва на военную службу в связи с прохождением обучения.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии военного комиссариата г. Москвы по Савеловскому району о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 02а-0216/2020
  • Проблема
  • Решение
  • Результат
Результат:

Суд признал незаконным заключение призывной комиссии муниципального округа Алексеевский г. Москвы о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Возложил обязанность на призывную комиссию выдать гражданину военный билет.

Проблема:

Призывная комиссия муниципального округа Алексеевский г. Москвы признала гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. При этом гражданин состоял на службе в правоохранительных органах.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии муниципального округа Алексеевский г. Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 02а-0579/2020
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Результат:

Суд признал незаконным решение призывной комиссии по Московской области о призыве на военную службу.

Проблема:

Призывника признали годным к военной службе при наличии непризывных заболеваний.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии по Московской области о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 2а-352/2021
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Результат:

Суд признал незаконным решение призывной комиссии муниципального округа Хорошевский г. Москвы о призыве на военную службу.

Проблема:

Призывника признали годным к военной службе при наличии действующей отсрочки от призыва на военную службу в связи с прохождением обучения.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии муниципального округа Хорошевский г. Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 02а-0193/2021
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Результат:

Суд признал незаконным решение призывной комиссии муниципального образования Ивановское г. Москвы о призыве на военную службу.

Проблема:

Призывника признали годным к военной службе без соответствующего медицинского освидетельствования, поскольку направление на обязательное медицинское заключение было выдано в день проведения медицинского заключения и заседания призывной комиссии.

Решение:

Подан иск к призывной комиссии муниципального образования Ивановское г. Москвы о признании незаконным решения призывной комиссии.

Информация по делу № 02а-0016/2021

Почему нам доверяют больше, чем другим

Преимущества
Работаем в рамках закона

Мы не выдаем военные билеты, не занимаемся подделкой мед. документов, не участвуем в коррупционных схемах. Заключая договор с нами, вы будете в полной юридической безопасности.

Официальный договор

В договоре четко прописаны все наши обязательства и итоговый результат, до которого мы работаем.

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Вы можете оформить рассрочку без переплат сроком до 6 месяцев.

Силой не заберут!

Работая с нами, вы можете не бояться насильственного призыва. Мы защитим вас от неправомерных действий сотрудников военкомата.

Защита в суде

В случае принятия решения о призыве в армию, мы обжалуем его в суде и отменим. Выше представлены некоторые судебные решения из нашей практики.

Профессионализм

Членами нашей коллегии являются адвокаты, имеющие высшее медицинское образование. Это дает профессиональное понимание призывных мероприятий как с юридической, так и с медицинской точки зрения.

Мы адвокаты, а не просто юристы

Адвокаты

Каждый адвокат является юристом, но не каждый юрист адвокатом.
В чем их различие?

Адвокат
или
Юрист

Каждый адвокат является юристом, но не каждый юрист адвокатом.
В чем их различие?

Адвокат – это квалифицированный юрист, имеющий статус адвоката, который он получил в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Доказательством наличия статуса является удостоверение адвоката, которое выдается Министерством юстиции РФ.

Помимо закона, адвокаты в своей деятельности руководствуются Кодексом профессиональной этики адвоката, который устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях адвокатуры, на международных стандартах и правилах адвокатской профессии.

Адвокаты очень дорожат своей репутацией и доверием клиента. Адвокат несет ответственность не только перед доверителем, но и перед Адвокатской палатой, членом которой он является. В случае, если адвокат не исполнил или не надлежаще исполнил свои профессиональные обязанности перед доверителем, он может лишиться статуса адвоката.

Адвокатский запрос направляется в любые органы государственной и муниципальной власти, иные организации. Получатель запроса обязан в установленный срок ответить адвокату. Таким правом не обладают обычные юристы.

Уголовный процессуальный закон не допускает участие на стороне защиты в ходе следствия и суда уголовного дела обычных юристов. Это прерогатива исключительно адвокатов. То есть, при возбуждении уголовного дела по статье 328 Уголовного Кодекса РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» обычный юрист без адвокатского статуса вам не поможет.

Только реальные отзывы

Отзывы
Василий Хохлов«Обращался к адвокату Юрию Владимировичу по поводу неверно вынесенного решения о категории годности на КМО на Угрешке. Как оказалось, со стороны военкомата были допущены многочисленные нарушения порядка проведения медицинского освидетельствования на предмет определения категории годности к военной службе. В результате чего, было необходимо обращаться в суд и, благодаря усилиям Юрия Владимировича, удалось выиграть суд и отменить решение о призыве в армию. Юрий Владимирович очень внимательно ознакомился со всеми деталями, с медицинскими документами и заключениями, проявил себя как великолепный специалист в сфере защиты прав призывного гражданина. Выражаю вам огромную благодарность за ваши труды по моему делу и желаю вам бесконечных успехов в вашей работе! Спасибо вам!»
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Егор Голубых«Обращение к специалисту было совершено по причине упорного отказа Военного Комиссариата от признания наличия и последующей документации хотя бы одного из двух заболеваний, утвержденных в приложении «Постановления Правительства №565 от 04.07.2013» (Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе).

Юрий Владимирович тщательно изучил все аспекты дела и доступно изложил, как он видит выход из сложившейся ситуации. На протяжении всей работы со специалистом была обратная связь и оперативно разрешались все непредвиденные (часто еще и неправомерные) обстоятельства со стороны различных инстанций, в числе которых как сам Комиссариат, так и ГКБ, принимающая призывников для подтверждения диагноза.

По итогу: благодаря грамотному составлению соответствующей документации Юрием Владимировичем, его советам и многочисленными посещениями военкомата обоими — результат был достигнут. Т.е. на законных основаниях было утверждено мед. заключение, подтверждающее несовместимость с военной службой (категория В).

Очень доволен, рекомендую Ю.В. всем, кто столкнулся с подобным!»
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Аскар Байбурин«В апреле 2018 года был поднят рано утром и из дома доставлен в Перовский военкомат в сопровождении полиции. Через три часа уже держал в руках повестку «с вещами», медицинские документы врачей на комиссии не интересовали.»
Знакомые мамы порекомендовали обратиться за помощью к адвокату Ю. Дорошенко, он помогал им раньше. В итоге после всех обжалований, обследований, звонков по телефону с угрозами от сотрудников военкомата, меня направили на обследование, непризывной диагноз подтвердился. И вроде бы все должно было закончиться, но начались новые неожиданности. По документам из больницы в военкомате отказались принимать решение, требуя нового обследования. Мои письменные обращения в военкомат остались без ответа.
Пришлось подавать иск в суд на незаконные действия и требовать принять решение на основании уже пройденного обследования в больнице. Обращение в суд принесло результат. В период судебного процесса я был вызван на комиссию, решение – категория В, зачислен в запас. Протокол комиссии направил в суд, дело прекратили, а я получил военный билет. Спасибо за грамотно проделанную работу и поддержку!»
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Сергей Сахаров«Осень 2018 года. Меня отправляют на КМО в городской военкомат. Терапевт московского военкомата не верит в мой диагноз и отправляем меня на обследование в арбитражную больницу. По поводу назначения терапевта, на неё была составлена жалоба в городской военкомат. В арбитражной больнице я провёл 10 дней и мне вынесен диагноз Гипертоническая болезнь 2 ст. 4 степени. И уже весной, 2019 года, в Городском военкомате города Москвы мне терапевт, на кого была составлена жалоба, ставит мне категорию Д. Не годен к военной службе. И вот сейчас я в ожидании получения заветного военного билета. Юрий Владимирович на всех этапах моего дела успокаивал меня, вёл огромные консультации, говорил, что точно все будет в порядке, и если что, мы всегда можем обратиться в суд. Его компетентность в вопросах призыва на высшем уровне. Юрий Владимирович по необходимости за один день составлял жалобы на работников военкомата, оперативно реагировал на все беззаконие происходившее в отношении меня со стороны военкоматов, а когда было необходимо потянуть время, что бы не попасть в этот призыв — делал это со знанием дела, что я сидел спокойно до следующего призыва. Безусловно, что я сейчас получаю военный билет — это его заслуга! Спасибо Вам Юрий Владимирович.»
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Сурен Мелкумян«Юрий Владимирович Дорошенко помог мне забыть о существовании военкомата. Всё было выполнено отлично, медицинский вопрос особенно. Кроме медицины особо отмечу работу по сопровождению и защите в военкомате! Это лучший специалист, которого я встречал. Решает любой вопрос который встаёт у него на пути. Всем рекомендую!»
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Денис Недорезов«Очень неожиданно оказался годен к военной службе. Хотя состояние здоровья говорило об обратном. Был уверен, что пройду все сам и без всяких проблем получу военный билет. Как оказалось, в военкомате были другого мнения и фактически через 2 дня уже собирались с вещами отправлять в часть, практически сразу после вынесения категории годности. Тут же стал искать куда обратиться за помощью. Везде говорили, что надо разбираться, может и правда годен. Юрий Владимирович не медля взял мои документы и написал апелляцию в суд следующим же днем. В итоге мы выиграли время. Меня не смогли забрать. Далее изучил документы по моему здоровью и сказал что будет оспаривать. Все продолжалось долго, из за упертости районного и головного военкоматов. Не смотря на то, что Юрий Владимирович все делал грамотно и не давал им шансов призвать меня на службу, они уперались и то и дело теряли мои документы, заставляли заново все проходить по новой. Но благо мне повезло найти отличного специалиста, который не бросил клиента после всего этого и довёл до конца. А продолжалось это 4 года. В итоге суд выиграли по диагнозу. Спасибо за помощь, Юрий Владимирович. Рекомендую Вас при каждом подходящем случае!»
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Vladimir Blansky«Были трудности с получением военного билета, хотя и начал подготавливать документы для военкомата заблаговременно, и казалось бы, что никаких сложностей не должно было возникнуть, однако, в военкомате просто проигнорировали наличие у меня заболевания и призвали на службу в ряды вооруженных сил РФ. Обратился за юридической помощью в эту организацию, и в первую очередь мне помогли правильно составить документ для обжалования решения призывной комиссии, и далее, на протяжении долгого времени оказывали помощь в подтверждении болезни в военкомате, фактически сопровождая меня на каждом этапе. Могу сказать, что сложности возникают разные, начиная от банального невнимания к призывнику врачей военкомата, заканчивая совершенно незаконными и выходящими за рамки действиями самого военкомата, такими как незаконное изъятие паспорта гражданина РФ, например. Лично я не ожидал от военкомата таких агрессивных действий, и думаю, что если бы не юридическая помощь адвоката, то вероятнее всего, меня бы все-таки призвали в армию. Так что, если вы чувствуете что у вас могут возникнуть трудности с военкоматом или если они уже возникли и вы не знаете как их разрешить, не тяните и обратитесь за помощью к профессионалам. Выражаю благодарность адвокату Дорошенко Юрию Владимировичу.»
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Егор Карпов«В начале обучения в магистратуре я как положено отнес справку в военкомат. По приглашении продлить приписное свидетельство неожиданно получил повестку на призыв без должного медицинского освидетельствования (при наличии проблем со здоровьем), не говоря уж о факте обучения. Обратившись к Юрию Владимировичу, получил подробную консультацию по проблеме и способам ее решения и добился проведения дополнительного медицинского обследования, по результатам которого получил категорию В. На протяжении дела (затянувшегося на длительный период), Юрий Владимирович помогал с оформлением и подачей всех необходимых документов, а также проводил постоянную консультацию по процессу. Подход к ведению дела, желание идти навстречу клиенту позволял сохранять спокойствие и уверенность в правильности своих действий до конца разрешения вопроса. Большое спасибо за проделанную работу и ее результаты.»
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Александр Аксенчук«Юрий Владимирович, спасибо вам огромное!!! За все это время было много сложных ситуаций, но каждый раз мы выходили победителями. Не думал, что так быстро сможем добиться окончательного решения. Никогда не забуду глаза военкома, и всех кто там работает когда они с пеной у рта кричали, что я уеду то через неделю, то через несколько дней, и пытались доказать что у меня ничего нет и я их обманываю. А в итоге уехал я домой с военником))) Ещё раз, спасибо вам огромное!!!»
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Мы на канале «‎‎Москва 24»

Репортаж

«Специальный репортаж» Телеканала «Москва 24»: Призванные. (2014 год)

В данном видео отрывок из передачи «Специальный репортаж: Призванные» на канале «Москва 24. Репортаж был снят в апреле 2014 года.

О том, как сотрудники полиции доставили призывника в военкомат на следующий день после защиты диплома. В военкомате врачи игнорировали его заболевания. Мы помогли призывнику подтвердить непризывное заболевание и добиться законного получения военного билета.

«Специальный репортаж» Телеканала «Москва 24»: Призванные. (2014 год)

Часто задаваемые вопросы

Вопросы

Какие гарантии, что я получу военный билет?

Вы заключаете с нами официальное соглашение, предметом которого является зачисление в запас вооруженных сил и получение военного билета. Условия прозрачны, вы четко понимаете за что платите. Мы обязуемся довести работу до конца, обеспечить законное получение военного билета. Стоит отметить, что за наш многолетний опыт ни один клиент не ушел в армию. В «Расписании болезней» более 2000 заболеваний, по которым призывник освобождается от срочной службы.

Какие сроки?

В нашей практике мы через суд добивались получения военного билета и за 3 недели. Мы добиваемся освобождения от службы только на законных основаниях по медицинским показателям, поэтому срок работы индивидуален для каждого призывника. В среднем процесс занимает 1-2 призыва. Чем раньше начнем работать, тем больше шансов получить военный билет за 1 призыв.

А это точно законно?

Если вы первый раз слышите о подобных услугах, то вашу обеспокоенность можно понять. Сразу оговоримся, переживать нет ни малейшего повода. Вы заключаете с коллегией адвокатов официальное соглашение. Мы используем исключительно законные правовые механизмы. Ни у одной проверяющей и контролирующей структуры не возникнет вопросов к нашему клиенту, потому что военные билеты мы не печатаем и не выдаем. Военные билеты наши клиенты получают в своем военкомате по месту проживания. В личном деле призывника есть все необходимые документы, подтверждающие его заболевание и законное право на зачисление в запас вооруженных сил РФ.

Зачем мне обращаться в коллегию адвокатов, если у меня уже есть серьезное заболевание?

Дело в том, что непризывной диагноз – это всего лишь 25% от всего объема работы, ведь впереди всевозможные барьеры со стороны сотрудников военкомата. Остальные 75% - это совместная работа, грамотные действия адвоката и призывника, для того, чтобы на основании этого диагноза получить военный билет и зачисление в запас вооруженных сил РФ.

А если я здоров и никогда не обращался к врачу?

Это типичная ситуация. 9 из 10 призывников имеют непризывные заболевания, причем большинство из них даже не догадываются об этом. В «Расписании болезней» более 2000 заболеваний, по которым призывник освобождается от срочной службы. Приходите на бесплатную консультацию и мы расскажем чем сможем помочь именно в вашем случае.

Почему на сайте не указаны точные цены за услуги?

Мы понимаем, что вам хочется узнать точную сумму сразу, однако каждый случай индивидуален и отличается по степени сложности и объему работ. В любом случае, цены мы не завышаем, к тому же предоставляем гибкие условия рассрочки без переплат. Если вам где-то обещают «быстрый военник за 30 тысяч», то рекомендуем изучить условия договора, не предоставляют ли вам простые консультации без каких-либо гарантий и результатов.

А если купить военный билет или дать взятку врачу?

Крайне не рекомендуем. Во-первых, при ближайшей проверке личных дел, ввиду отсутствия оснований для зачисления в запас, ваш военный билет могут аннулировать. Во-вторых, это грозит уголовным наказанием и вы рискуете провести ближайшие годы даже не в армии, а в тюрьме. Гораздо разумнее действовать законным путем и обратиться за помощью к специалистам.

Если я получу военный билет, то меня не возьмут на госслужбу?

Популярный миф. В данном контексте речь идет об уклонистах, то есть гражданах, не прошедших военную службу и не имеющих на это законных оснований. К тому же, в военном билете ставится лишь категория годности, а конкретный диагноз гражданина составляет врачебную тайну.

Могут ли меня призвать в весенний призыв, если я заканчиваю университет в этом году?

Да, могут. Именно для того, чтобы призывать выпускников ВУЗов, весенний призыв продлили до 15 июля. Раньше он заканчивался 30 июня.

Что будет если «добегать» до 27 лет и потом прийти в военкомат?

Во-первых, это незаконно и вас могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Во-вторых, есть риск, что вас поймают в 25 или 26 лет и вы все равно уйдете служить. В-третьих, с 1 января 2014 года в закон о воинской обязанности внесены поправки, согласно которым, граждане, не прошедшие военную службу и не имеющие законной отсрочки или иных оснований, в 27 лет получат не военный билет, а «справку уклониста». С такой справкой вам будет отказано в трудоустройстве на работу в государственную службу и в муниципальные организации. Вполне вероятно, что позже ответственность за уклонение будет увеличена.

Я работаю и у меня нет времени ходить по врачам

Мы не можем пройти обследование за вас. Нужно ваше личное присутствие. Но посещение врачей можно минимизировать, делать обследования порциями. В удобное для вас время (после или до работы), в выходной день.

Что делать, если я получил повестку на отправку в войска?

В большинстве случаев такую повестку можно обжаловать в судебном порядке. С момента подачи заявления в суд, призывник освобождается от призыва до вынесения решения суда. Для того, чтобы узнать возможно ли это в вашем случае, позвоните нам или оставьте заявку на консультацию. Наши специалисты разберутся в вашей ситуации в ближайшее время.

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